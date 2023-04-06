Прямой эфир

Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на дистанции 50 метров брассом

06 апреля 2023 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Бресте проходит открытый чемпионат Беларуси по плаванию. Во второй соревновательный день своих обладателей нашли восемь комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на дистанции 50 метров брассом-1

У мужчин комплексным плаванием 4 по 100 метров победу одержала сборная Минска. У женщин вольным стилем 4 по 200 метров вне конкуренции была Бресткая область. Соревновались и лидеры сборной. Так, Алина Змушко победила на дистанции 200 метров брассом. Анастасия Кулешова – в заплыве 100 метров вольным стилем.

Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на дистанции 50 метров брассом-4

Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на дистанции 50 метров брассом и тем самым стал вторым быстрейшим брассистом за всю историю плавания. Новый ориентир – 26,28 секунды. Прежнее рекордное достижение принадлежало ему же. Быстрее белоруса в истории плавания 50 метров брассом преодолевал лишь рекордсмен мира Адам Пити.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко # Анастасия Кулешова # Адам Пити # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЧБ по волейболу сыграли первые полуфиналы плей-офф
06 апреля 2023 12:26

В ЧБ по волейболу сыграли первые полуфиналы плей-офф

Илья Усов признан третьей звездой матча АХЛ
06 апреля 2023 12:25

Илья Усов признан третьей звездой матча АХЛ

Белорусские стрелки медально выступают на соревнованиях в Казахстане
06 апреля 2023 12:21

Белорусские стрелки медально выступают на соревнованиях в Казахстане