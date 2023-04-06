В Бресте проходит открытый чемпионат Беларуси по плаванию. Во второй соревновательный день своих обладателей нашли восемь комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Бресте проходит открытый чемпионат Беларуси по плаванию. Во второй соревновательный день своих обладателей нашли восемь комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У мужчин комплексным плаванием 4 по 100 метров победу одержала сборная Минска. У женщин вольным стилем 4 по 200 метров вне конкуренции была Бресткая область. Соревновались и лидеры сборной. Так, Алина Змушко победила на дистанции 200 метров брассом. Анастасия Кулешова – в заплыве 100 метров вольным стилем.
Илья Шиманович установил рекорд Беларуси на дистанции 50 метров брассом и тем самым стал вторым быстрейшим брассистом за всю историю плавания. Новый ориентир – 26,28 секунды. Прежнее рекордное достижение принадлежало ему же. Быстрее белоруса в истории плавания 50 метров брассом преодолевал лишь рекордсмен мира Адам Пити.