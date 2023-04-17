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Илья Шиманович превзошёл рекорд России на ЧР по плаванию. Эмоции спортсмена

17 апреля 2023 17:43
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Чемпионат России по плаванию набирает обороты. Второй соревновательный день оказался медальным для белорусской сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Илья Шиманович превзошёл рекорд России на ЧР по плаванию. Эмоции спортсмена-1

Илья Шиманович стал триумфатором на дистанции 100 метров брассом. Он с первых секунд захватил лидерство и, несмотря на все усилия оппонентов, довел дело до золотого конца. Его время – 58 целых и 75 сотых секунды. Он превзошел рекорд России.  

Илья Шиманович превзошёл рекорд России на ЧР по плаванию. Эмоции спортсмена-4

Илья Шиманович, победитель турнира:  
На самом деле, очень не хватало такой контактной борьбы. Потому что привык плавать один – плывешь, сам себе работаешь. И как-то немножко морально полегче. Здесь надо включать немножко психологию, голову, чтобы не срываться. Поэтому такой немножко мандраж был в этом плане. Потому что давно не плавал с ребятами. Тем более так быстро, 58 секунд. На самом деле доволен.  

Илья Шиманович превзошёл рекорд России на ЧР по плаванию. Эмоции спортсмена-7

Серебро турнира со временем 30 целых и 90 сотых секунды завоевала Алина Змушко на дистанции 50 метров брассом. При этом белоруска была крайне близка к золоту. Однако проиграла касание 18-летнему таланту из России Евгении Чикуновой. В шаге от подиума остановилась Анастасия Шкурдай. На дистанции 50 метров на спине она финишировала четвертой.  

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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