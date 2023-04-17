Илья Шиманович превзошёл рекорд России на ЧР по плаванию. Эмоции спортсмена

Чемпионат России по плаванию набирает обороты. Второй соревновательный день оказался медальным для белорусской сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович стал триумфатором на дистанции 100 метров брассом. Он с первых секунд захватил лидерство и, несмотря на все усилия оппонентов, довел дело до золотого конца. Его время – 58 целых и 75 сотых секунды. Он превзошел рекорд России.

Илья Шиманович, победитель турнира:

На самом деле, очень не хватало такой контактной борьбы. Потому что привык плавать один – плывешь, сам себе работаешь. И как-то немножко морально полегче. Здесь надо включать немножко психологию, голову, чтобы не срываться. Поэтому такой немножко мандраж был в этом плане. Потому что давно не плавал с ребятами. Тем более так быстро, 58 секунд. На самом деле доволен.