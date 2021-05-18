Илья Ивашко вышел во второй раунд турнира ATP 250 в Швейцарии

Новости Беларуси. Илья Ивашко с победы начал движение по основной сетке международного теннисного турнира категории ATP 250 в Швейцарии. Белорус, попавший в главный раунд через квалификацию, оставил не у дел некогда грозного Фернандо Вердаско, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок 1/16 финала получился упорным, но не трехсетовым. В первой партии оппоненты доигрались до тай-брейка, где фортуна подмигнула нашему земляку. Второй раз полагаться на волю случая Ивашко не стал. Он сделал брейк, который и предопределил исход всего противостояния – 6:4, белорус идет дальше.

В 1/8 финала соперник будет еще сложнее. Это болгарин Григор Димитров, который в свое время славился непревзойденной подачей.