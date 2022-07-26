Илья Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Атланте

Первый сет Илья выиграл с разгромным счетом – 6:0. Второй остался за французом – 6:3. С таким же счетом завершилась и третья партия, только на этот раз в пользу белоруса. Как итог – заслуженная победа нашего земляка, который был лучше по всем ключевым показателям. В матче 1/8 финала конкурентом Ивашко станет первый сеяный, американец Райли Опелка.