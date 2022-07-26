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Илья Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Атланте

26 июля 2022 19:51
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Новости Беларуси. Илья Ивашко вышел в 1/8 теннисного турнира в Атланте. В матче первого раунда был повержен француз Кентен Гали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Атланте-1

Первый сет Илья выиграл с разгромным счетом – 6:0. Второй остался за французом – 6:3. С таким же счетом завершилась и третья партия, только на этот раз в пользу белоруса. Как итог – заслуженная победа нашего земляка, который был лучше по всем ключевым показателям. В матче 1/8 финала конкурентом Ивашко станет первый сеяный, американец Райли Опелка.

# Теннис # Илья Ивашко # Кентен Гали # Райли Опелка # Фотофакт

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