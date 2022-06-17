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Илья Ивашко выбыл из борьбы в теннисном турнире в Германии. Белорус проиграл оппоненту из России

17 июня 2022 12:48
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Новости Беларуси. Илья Ивашко завершил выступление на теннисном турнире категории 500 в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дальше белоруса не пустил лидер мирового тура россиянин Даниил Медведев.

Илья Ивашко выбыл из борьбы в теннисном турнире в Германии. Белорус проиграл оппоненту из России-1

Несмотря на то, что вся статистика была не в пользу Ивашко, по игре он ни в чем не уступал более мастеровитому оппоненту. Отметим, что гораздо чаще геймы подвисали именно на подаче Медведева. Особенно в первом сете. Но, к сожалению, этот отрезок, а затем и тай брейк, оставил за собой фаворит. Белорус и далее попытался навязать борьбу Медведеву, однако россиянин действовал практически безукоризненно. Первый сеяный быстро сделал брейк, удержал нужное ему преимущество до конца. Счет 6:7, 3:6, и Ивашко выбывает.

# Теннис # Илья Ивашко # Даниил Медведев # Фотофакт

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