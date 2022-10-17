Илья Ивашко проиграл американскому теннисисту Максиму Кресси на старте турнира в Стокгольме

Илья Ивашко потерпел поражение на старте турнира категории 250 в Стокгольме. В первом раунде белорус уступил 33-й ракетке мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Американец Максим Кресси первый сет проиграл со счетом 3:6. Ивашко был серьезен в намерениях и сражался до последнего шанса. Но соперник все же заставил Илью зачехлить ракетку в стартовом круге. Второй сет Кресси взял на тай-брейке, а третью партию выиграл 6:4.