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Илья Ивашко проиграл американскому теннисисту Максиму Кресси на старте турнира в Стокгольме

17 октября 2022 14:59
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Илья Ивашко потерпел поражение на старте турнира категории 250 в Стокгольме. В первом раунде белорус уступил 33-й ракетке мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Илья Ивашко проиграл американскому теннисисту Максиму Кресси на старте турнира в Стокгольме-1

Американец Максим Кресси первый сет проиграл со счетом 3:6. Ивашко был серьезен в намерениях и сражался до последнего шанса. Но соперник все же заставил Илью зачехлить ракетку в стартовом круге. Второй сет Кресси взял на тай-брейке, а третью партию выиграл 6:4.  

# Теннис # Илья Ивашко # Максим Кресси # Фотофакт

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