Марина Слуцкая: «Очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать»

Новости Беларуси. То, чего ждал весь белорусский борцовский мир, наконец-то случилось 24 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. То, чего ждал весь белорусский борцовский мир, наконец-то случилось 24 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Марина Слуцкая принесла нам медаль. И не просто медаль, а золотую.
Вот что сказала новоиспеченная чемпионка Европейских игр сразу после финальной схватки.
Марина Слуцкая, чемпионка II Европейских игр:
Я очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать и что мы выполняем то, через что мы проходим во время тренировочного процесса. Ведь это не видно, все смотрят только по соревнованиям. То, что мы ничего не делаем зря.
Сложная была очень схватка: нужно было терпеть, нужно было бороться до конца. Лариса – сильная соперница. С ней на секунду расслабишься – все. Нет такого, что можешь немножечко отдохнуть, такого не бывает. Поэтому я была максимально сконцентрирована и действительно терпела до конца.
Мне сейчас тренер говорит: «Почему ты не радуешься»? Я говорю: «Я радуюсь, просто я устала».