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Марина Слуцкая: «Очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать»

25 июня 2019 18:08
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Новости Беларуси. То, чего ждал весь белорусский борцовский мир, наконец-то случилось 24 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Марина Слуцкая: «Очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать»-1

Марина Слуцкая принесла нам медаль. И не просто медаль, а золотую.

Марина Слуцкая: «Очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать»-4

Вот что сказала новоиспеченная чемпионка Европейских игр сразу после финальной схватки.

Марина Слуцкая: «Очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать»-7

Марина Слуцкая, чемпионка II Европейских игр:
Я очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать и что мы выполняем то, через что мы проходим во время тренировочного процесса. Ведь это не видно, все смотрят только по соревнованиям. То, что мы ничего не делаем зря.

Марина Слуцкая: «Очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать»-10

Сложная была очень схватка: нужно было терпеть, нужно было бороться до конца. Лариса – сильная соперница. С ней на секунду расслабишься – все. Нет такого, что можешь немножечко отдохнуть, такого не бывает. Поэтому я была максимально сконцентрирована и действительно терпела до конца.

Мне сейчас тренер говорит: «Почему ты не радуешься»? Я говорю: «Я радуюсь, просто я устала».

# Европейские игры # Марина Слуцкая # Фотофакт

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