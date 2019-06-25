Марина Слуцкая: «Очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать»

Марина Слуцкая принесла нам медаль. И не просто медаль, а золотую.

Марина Слуцкая, чемпионка II Европейских игр: Я очень хотела победить и доказать самой себе, моим близким и вообще команде, что я могу побеждать и что мы выполняем то, через что мы проходим во время тренировочного процесса. Ведь это не видно, все смотрят только по соревнованиям. То, что мы ничего не делаем зря.

Сложная была очень схватка: нужно было терпеть, нужно было бороться до конца. Лариса – сильная соперница. С ней на секунду расслабишься – все. Нет такого, что можешь немножечко отдохнуть, такого не бывает. Поэтому я была максимально сконцентрирована и действительно терпела до конца.

Мне сейчас тренер говорит: «Почему ты не радуешься»? Я говорю: «Я радуюсь, просто я устала».