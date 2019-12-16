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В Минске 17 декабря простятся с хоккеистом Владимиром Цыплаковым

16 декабря 2019 07:50
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Новости Беларуси. 17 декабря в Минске состоится прощание с легендарным белорусским хоккеистом Владимиром Цыплаковым,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало в возрасте 50 лет.

В Минске 17 декабря простятся с хоккеистом Владимиром Цыплаковым-1

Гражданская панихида пройдёт в здании крытого катка в столичном парке имени Горького с 10.00 до 13.00 часов. В послужном списке спортсмена – 331 матч в НХЛ. Он выступал в форме минского «Динамо» и «Юности», ярославского «Торпедо», казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.

В возрасте 50 лет умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

В Минске 17 декабря простятся с хоккеистом Владимиром Цыплаковым-4

В сборной Беларуси хоккеист – на Олимпиадах в Нагано и Солт-Лейк-Сити и шести чемпионатах мира, в составе национальной команды провел 114 матчей, забросив 70 шайб. Владимир Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом страны.

# Некролог # Владимир Цыплаков # Фотофакт

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