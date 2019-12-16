В Минске 17 декабря простятся с хоккеистом Владимиром Цыплаковым

Новости Беларуси. 17 декабря в Минске состоится прощание с легендарным белорусским хоккеистом Владимиром Цыплаковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало в возрасте 50 лет.

Гражданская панихида пройдёт в здании крытого катка в столичном парке имени Горького с 10.00 до 13.00 часов. В послужном списке спортсмена – 331 матч в НХЛ. Он выступал в форме минского «Динамо» и «Юности», ярославского «Торпедо», казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА. В возрасте 50 лет умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков