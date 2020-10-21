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Игрок ФК «Минск» о матче со «Славией»: в начале второго тайма получился гол такой, я считаю, нелепый

21 октября 2020 19:34
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Новости Беларуси. 21 октября состоялся перенесенный матч 21-го тура между «Минском» и мозырской «Славией», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды сейчас в турнирной таблице находятся по соседству. У «горожан» 11-я строчка, у «Славии» – 12-я позиция.

Игрок ФК «Минск» о матче со «Славией»: в начале второго тайма получился гол такой, я считаю, нелепый-1

Правда, если «Минск» уже месяц имеет игровую практику, то мозыряне официальные матчи не проводили с 4 октября. Счет в поединке был открыт на 31-й минуте. Отличился полузащитник «красно-синих» Владислав Насибулин. Однако гости сдаваться не думали и активно шли в атаку.

Игрок ФК «Минск» о матче со «Славией»: в начале второго тайма получился гол такой, я считаю, нелепый-3

Вскоре после старта второго тайма Нарх нанес удар с острого угла, мяч попал в штангу, и там на добивании удачно сработал форвард мозырян Ислам Тлупов. По иронии судьбы во втором тайме счет 2:1 в пользу «Минска» сделал только недавно пришедший в команду из «Славии» Александр Ануфриев. Больше цифры на табло не менялись.

Игрок ФК «Минск» о матче со «Славией»: в начале второго тайма получился гол такой, я считаю, нелепый-5

Александр Ануфриев, игрок ФК «Минск»:
В начале второго тайма получился гол такой, я считаю, нелепый: игрок подавал гол, от штанги отскочил, игрок добил. И какая-то нервозность чуть, даже в действиях нашей команды начала появляться. Ну, слава богу, что получилось забить, преломить ход и вроде бы потом уже контролировать ситуацию. Создавали еще моменты, просто чуть не хватило, так сказать, завершающей стадии, чуть мастерства. Так бы, я думаю, счет был еще крупнее.

Настрой только боевой. Мы хотим как можно выше забраться в турнирной таблице, поэтому каждую игру мы настраиваемся только на победу.

Игрок ФК «Минск» о матче со «Славией»: в начале второго тайма получился гол такой, я считаю, нелепый-7

После этой победы «горожане» в турнирной таблице сравнялись по очкам с «Витебском», однако по дополнительным показателям «северяне» выше.

Еще одна отложенная игра состоится 22 октября. В перенесенном матче 17-го тура брестское «Динамо» примет «Слуцк». Начало в 17:00.

# Футбол Беларуси

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