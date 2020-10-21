Игрок ФК «Минск» о матче со «Славией»: в начале второго тайма получился гол такой, я считаю, нелепый

Правда, если «Минск» уже месяц имеет игровую практику, то мозыряне официальные матчи не проводили с 4 октября. Счет в поединке был открыт на 31-й минуте. Отличился полузащитник «красно-синих» Владислав Насибулин. Однако гости сдаваться не думали и активно шли в атаку.

Вскоре после старта второго тайма Нарх нанес удар с острого угла, мяч попал в штангу, и там на добивании удачно сработал форвард мозырян Ислам Тлупов. По иронии судьбы во втором тайме счет 2:1 в пользу «Минска» сделал только недавно пришедший в команду из «Славии» Александр Ануфриев. Больше цифры на табло не менялись.

Александр Ануфриев, игрок ФК «Минск»:

В начале второго тайма получился гол такой, я считаю, нелепый: игрок подавал гол, от штанги отскочил, игрок добил. И какая-то нервозность чуть, даже в действиях нашей команды начала появляться. Ну, слава богу, что получилось забить, преломить ход и вроде бы потом уже контролировать ситуацию. Создавали еще моменты, просто чуть не хватило, так сказать, завершающей стадии, чуть мастерства. Так бы, я думаю, счет был еще крупнее.

Настрой только боевой. Мы хотим как можно выше забраться в турнирной таблице, поэтому каждую игру мы настраиваемся только на победу.