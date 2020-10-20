Шесть крупных поражений и 90 пропущенных шайб. Кто побил антирекорд в белорусском хоккее?

Это – фарм-клуб «Гомеля» из Экстралиги, выступает он в вышке. Так вот, за шесть последних противостояний дружина смогла огорчить соперника только 11 раз. А сами хоккеисты огорчались 90 раз. Причем были и, если так можно сказать, «удачные» матчи, в которых «рысята» пропускали менее 10 шайб.

Как неутешительный итог – только пять набранных очков в 14 турах и закономерное последнее место в таблице.