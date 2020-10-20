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«Шахтёр» сыграл с «Юностью», а «Гомель» с «Металлургом». Как прошёл очередной день в чемпионате Беларуси

20 октября 2020 20:58
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Новости Беларуси. В Минске на льду встречались принципиальные соперники, в Гомеле лидер турнирной таблицы сыграл с «Металлургом», а в Орше поединок провели аутсайдеры чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» сыграл с «Юностью», а «Гомель» с «Металлургом». Как прошёл очередной день в чемпионате Беларуси-1

Чем запомнился этот игровой день в чемпионате Беларуси по хоккею – смотрите в нашем видеоматериале.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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