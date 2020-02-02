Игорь Папруга: не хватает нам игроков высокого класса, которые постоянно играют в Лиге чемпионов

Новости Беларуси. БГК обыграл столичный СКА в домашнем матче чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Итоговое превосходство хозяев площадки составило семь мячей – 35:28. Хотя после первого тайма минчане уступали всего три гола. У нас в гостях главный тренер «армейцев» Игорь Папруга. Кристина Момот, СТВ:

Сейчас, когда эмоции немного улеглись, как прокомментируете исход очередного свидания с БГК?

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:

Удручающий счет, конечно же. Но я думаю, что игра была интересна зрителям. И интересной как для тренера, так и для становления команды. Удаление Никуленкова было шоком для команды. Это капитан, на которого можно положиться Кристина Момот:

Вы упоминали удаление Никуленкова, которое выбило команду. Неужели он настолько важный винтик в механизме команды? Игорь Папруга:

Никуленков действительно лидер на площадке. Как организатор атак, как капитан в раздевалке. Ребята уже привыкли к этому. Причем у него очень хорошо пошла игра вначале. Это было, наверное, шоком для команды. Поэтому мы сразу за четыре минуты проиграли три мяча. Это действительно было шоком. Кристина Момот:

То есть он лидер, за которым двигается вся команда. Игорь Папруга:

Однозначно лидер, однозначно не только в СКА. Он себя очень хорошо себя проявил на чемпионате Европы в национальной команде. Это капитан, на которого можно положиться.

Мы тоже раздражитель у команд. Нам нельзя просто дарить очки командам, которые сегодня ниже нас Кристина Момот:

Согласны ли вы с тем, что в мужском белорусском гандболе есть только две команды – СКА и БГК? Так ли это? Игорь Папруга:

Скажем так, что в белорусском гандболе не две команды. Но каждая команда должна пройти этапы становления, развития. Понять свою роль в чемпионате страны. Роль в жизни города, должны создаться какие-то традиции. Кристина Момот:

Кроме БГК в чемпионате Беларуси с другими командами вам интересно играть? Игорь Папруга:

Сегодня нам нужно предельно концентрированно играть с каждым из соперников. Мы тоже раздражитель у команд. Нам нельзя просто дарить очки командам, которые сегодня ниже нас. Поэтому однозначно с предельной концентрацией готовимся к каждой команде. Прошлый сезон нам это показал, когда происходит недооценка соперника. Поэтому в этом сезоне главное не допустить ошибок прошлого. Кристина Момот:

Давайте пофантазируем. Если сыграть выставочный матч СКА-БГК, но без легионеров, какой бы мог быть исход? Игорь Папруга:

Сложно говорить о результате сегодня, потому что в БГК, наверное, не хватило бы состава выйти на площадку одними белорусами. Сложно говорить об этом.

В систему подготовки Лиги чемпионов очень сложно пробиться, потому что элита играет всегда с элитой Кристина Момот:

Думаю, что вы тоже смотрели чемпионат Европы. Как оцениваете игру сборной? Игорь Папруга:

Игра сборной была стабильной. Она была со своим рисунком. Она была с полной отдачей игроков и тренерского штаба. Я думаю, в некоторых моментах, даже когда мы проиграли фаворитам, она была зрелищной и было интересной зрителям наблюдать за командой. Об этом свидетельствуют звонки друзей, и ребята делились своими впечатлениями. То есть мы видели большой интерес страны к нашему выступлению. Мы ощущали поддержку болельщиков, которые приехали и в Грац, и в Вену. Я считаю, что мы выступили достойно. Хотелось бы и могли быть чуть выше. Не хватаем нам, как обычно, игроков высокого класса, которые постоянно играют в Лиге чемпионов. Потому что сборная постоянно пробивается на топ-турниры, но это очень мало для того, чтобы накопить опыта. Нужно играть с фаворитами товарищеские турниры, которые они проводят. И в эту систему их подготовки игры очень сложно пробиться, потому что элита играет всегда с элитой. И туда пробиться очень тяжело. Думаю, что при теперешнем развитии детского спорта у нас через какое-то время будет даже переизбыток гандболистов Кристина Момот:

Сборная – команда немолодая, а СКА известен как поставщик новых кадров. Есть ли в Беларуси резерв для СКА и для сборной?