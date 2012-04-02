Игорь Матушкин, ХК «Динамо-Минск»: Вероятность пребывания в клубе Обшута, Надя, Словака и Подхрадски в следующем году минимальна

В этом межсезонье «Динамо» уже удалось большинство лидеров (от Иргла до Лайне) сохранить, так что селекция будет действительно точечной. Правда, ротации в стане легионеров избежать не удалось: под вопросом продление контрактов с Обшутом, Надем, Словаком и Подхрадски.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Вероятность их пребывания в клубе в следующем году минимальна, хотя, допустим, тот же Подхрадски провел очень хорошо плей-офф. Пока по нему еще есть вопросы. Дверь мы до конца не закрываем. Но, опять же, возникает вопрос почему он так стабильно не играл в течение сезона. В этом разбираемся, пытаемся найти причины, понять, насколько он нам нужен в следующем году.

Не все белорусы еще поставили подписи под новыми соглашениями. А ведь без контрактов пока такие ключевые игроки, как Андрей Стась и Дмитрий Коробов.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Ведется переговорный процесс по всем игрокам. Смогли договориться с Олегом Горошко, он дал принципиальное согласие выступать в «Динамо» еще два года.

Интересно, что есть у клубного руководства вопросы по Александру Кулакову. Нападающий, без которого еще недавно «Динамо» было представить сложно, сезон провел ни шатко, ни валко.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Постоянно возникали вопросы по стабильности его выступления в «Динамо». С Сашей мы ведем на эту тему очень серьезный разговор: готов ли он в следующем году сделать какой-то прорыв, готов ли он биться за место в составе.

В любом случае, несколько новых фамилий в «Динамо» на будущий год мы увидим. Сейчас селекционный отдел клуба ведет по ним тщательную работу, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Нам нужен хороший центральный нападающий, а они, к сожалению, на дереве не растут. Поэтому поиск его велся постоянно. По некоторым причинам мы не смогли усилиться в течение прошлого сезона. У нас были неплохие наработки, даже согласие хоккеистов и клубов, но в конце, к сожалению, несколько трансферов у нас сорвалось.

Естественно, приоритетный вопрос – это центральный нападающий и 1-2 защитника.

Среди тех, кто может пополнить «Динамо», все чаще звучит фамилия Константина Кольцова. «Салават Юлаев» нападающий вроде бы покидает, и почему бы Минску его не приютить?

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

С Костей я общался. Один раз мы общались основательно. Сейчас он тренируется со сборной, иногда мы переговариваемся. Наш подход такой: понятно, что этот игрок нам интересен, это наш, белорусский, хоккеист, долгое время выступающий в ведущих клубах КХЛ, есть опыт игры в северо-американских лигах. Понятно, что он нам интересен. Но здесь два вопроса: само желание хоккеиста выступать у нас (я не знаю, может, он сам не определился, может, он хочет искать какие-то другие клубы или какие-то более выгодные предложения) и мотивация самого хоккеиста. Надо понимать, что если ты белорус, то это все равно не гарантирует, что ты нам интересен.

Главный же вопрос нынче – тренерский. Состав формируется, о того, кто с ним будет работать, по-прежнему нет.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Мы, как клуб, развиваемся и сами формируем свою концепцию, свою философию и свой стиль игры. И под эту концепцию уже выбираем тренера.

Тем не менее, без тренера – никуда. Но кто им станет, судя по всему, узнаем мы нескоро.

Игорь Матушкин, спортивный директор ХК «Динамо-Минск»:

Я прорабатываю кандидатов, но решение не я буду принимать, а Наблюдательный совет. И они уже дадут оценку кандидатам, насколько я понимаю, сделают с ними интервью. После того, как произойдет обмен мнениями, будет назван главный тренер команды. Вопрос настолько серьезен и, в принципе, довольно большой, и мы не хотим здесь торопиться и подгонять сами себя. Сколько времени этот вопрос займет, столько и займет.