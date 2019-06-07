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Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»

07 июня 2019 18:02
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по футболу проводит заключительные тренировки в преддверии матчей квалификации на Евро-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»-1

Уже 8 июня на «Борисов-Арене» подопечные Игоря Криушенко сразятся с самым сильным и опасным соперником – сборной Германии. Безусловный фаворит матча, естественно, «бундесманшафт», однако белорусы не собираются играть только от соперника.

Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»-4

Игорь Криушенко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Эти моменты – действительно то, за что опасается сборная Германии. Это быстрый выход наш в атаку, стандарты. Поэтому постараемся использовать, наверное, эти ситуации. И то же самое – постараемся сыграть и от себя, не только от соперника.

Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»-7

В составе сборной – 23 футболиста, в том числе 22-летний игрок «Шахтера» Валерий Громыко. В этом сезоне молодой полузащитник уже выиграл Кубок Беларуси, а завтрашний матч может стать для него дебютным за сборную.

Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»-10

Валерий Громыко, полузащитник сборной Беларуси по футболу:
Влился в коллектив очень хорошо. В принципе, с некоторыми встречался и на поле очень часто, и был в команде вместе с тем же Денисом Лаптевым, который был в «Шахтере», с Олегом Веретило, когда он в «Минске» был. Поэтому это не составило никакого труда. На поле потренировались, взаимодействия какие-то уже есть. Поэтому посмотрим.

Игорь Криушенко о матче со сборной Германии: «Постараемся сыграть от себя, не только от соперника»-13

Матч против сборной Германии стартует 8 июня на «Борисов-Арене» в 21:45. Следующая игра «белокрылых» также будет домашней: 11 июня против сборной Северной Ирландии. На данный момент команда Беларуси занимает последнее пятое место в своей группе.

# Футбол Беларуси # Игорь Криушенко # Валерий Громыко # Фотофакт

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