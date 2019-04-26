Игорь Ковалевич: «Динамо» ещё чуть-чуть не совсем сыгранная команда, ей надо время

Центральным можно назвать противостояние столичного «Динамо» и гродненского «Немана». Команды долго не могли поразить ворота друг друга. Поединок мог завершиться безголевой ничьей, но в концовке судья назначил пенальти в ворота «Динамо». Валерий Жуковский был точен – 1:0 в пользу «Немана».

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман»:

«Динамо» имел моменты. Особенно в начале игры у нас немного не разобрались с левым флангом обороны. На мой взгляд, «Динамо» еще чуть-чуть не совсем сыгранная команда, ей надо время, чтобы сыграться. Очень сильны индивидуальные футболисты – 20 номер, есть футболисты, которые могут решить эпизод. Но в целом я доволен игрой.