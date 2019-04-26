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Игорь Ковалевич: «Динамо» ещё чуть-чуть не совсем сыгранная команда, ей надо время

26 апреля 2019 20:56
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Новости Беларуси. 26 апреля прошли два матча «Беларусбанк – высшей лиги 2019», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Ковалевич: «Динамо» ещё чуть-чуть не совсем сыгранная команда, ей надо время-1

Центральным можно назвать противостояние столичного «Динамо» и гродненского «Немана». Команды долго не могли поразить ворота друг друга. Поединок мог завершиться безголевой ничьей, но в концовке судья назначил пенальти в ворота «Динамо». Валерий Жуковский был точен – 1:0 в пользу «Немана».

Игорь Ковалевич: «Динамо» ещё чуть-чуть не совсем сыгранная команда, ей надо время-4

Игорь Ковалевич, главный тренер ФК «Неман»:
«Динамо» имел моменты. Особенно в начале игры у нас немного не разобрались с левым флангом обороны. На мой взгляд, «Динамо» еще чуть-чуть не совсем сыгранная команда, ей надо время, чтобы сыграться. Очень сильны индивидуальные футболисты – 20 номер, есть футболисты, которые могут решить эпизод. Но в целом я доволен игрой.

Игорь Ковалевич: «Динамо» ещё чуть-чуть не совсем сыгранная команда, ей надо время-7

# Футбол Беларуси # Игорь Ковалевич # Фотофакт

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