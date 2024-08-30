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Игорь Бокий вышел в финал на дистанции 100 метров на спине на Паралимпиаде в Париже

30 августа 2024 11:01
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30 августа на Паралимпиаде в Париже в бассейне «Пари-Ла-Дефанс» Арены будут разыграны медали у мужчин на дистанции 100 метров на спине. В квалификации принимали участие два белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Игорь Бокий вышел в финал на дистанции 100 метров на спине на Паралимпиаде в Париже-1

В своем заплыве Игорь Бокий финишировал первым с результатом 58 целых 97 сотых секунды и вышел в финал, Евгений Коваленок с 7-м временем завершил выступление. В сводной таблице Бокий занимает второе место. Быстрее нашего спортсмена преодолел дистанцию россиянин Владимир Сотников – 58 целых 32 сотые секунды. Финальный заплыв состоится в вечерней сессии.

# Паралимпийские игры

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