Игорь Бокий вышел в финал на дистанции 100 метров на спине на Паралимпиаде в Париже

30 августа на Паралимпиаде в Париже в бассейне «Пари-Ла-Дефанс» Арены будут разыграны медали у мужчин на дистанции 100 метров на спине. В квалификации принимали участие два белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
30 августа на Паралимпиаде в Париже в бассейне «Пари-Ла-Дефанс» Арены будут разыграны медали у мужчин на дистанции 100 метров на спине. В квалификации принимали участие два белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В своем заплыве Игорь Бокий финишировал первым с результатом 58 целых 97 сотых секунды и вышел в финал, Евгений Коваленок с 7-м временем завершил выступление. В сводной таблице Бокий занимает второе место. Быстрее нашего спортсмена преодолел дистанцию россиянин Владимир Сотников – 58 целых 32 сотые секунды. Финальный заплыв состоится в вечерней сессии.