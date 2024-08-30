Игорь Бокий вышел в финал на дистанции 100 метров на спине на Паралимпиаде в Париже

30 августа на Паралимпиаде в Париже в бассейне «Пари-Ла-Дефанс» Арены будут разыграны медали у мужчин на дистанции 100 метров на спине. В квалификации принимали участие два белоруса, сообщили в программе «СТВ-Спорт».