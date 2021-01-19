Игорь Басинский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: это был отборочный старт на ЧЕ, который должен был состояться в Финляндии

Новости Беларуси. В Минске начался первый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске начался первый этап Кубка Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В дебютный день спортсмены разыграли два комплекта наград – в миксте из пневматического пистолета, где участие принимали 24 пары, и миксте из пневматической винтовки (тут право стать лучшим отстаивали 14 дуэтов).
Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:
Это был отборочный старт на чемпионат Европы, который должен был состояться с 26 февраля по 8 марта в Финляндии, но поскольку финны отказались, то его переносит ESC (Европейская конфедерация) на май, будет вместе с чемпионатом Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Все равно этот отбор будет засчитан к Кубку мира, который будет в Индии. Пока еще не отменили его, должен состояться в марте, с 18-го до 29-е.
В четверг, 21 января, станут известны победители финала в стрельбе из пневматической винтовки, как у мужчин, так и у женщин.