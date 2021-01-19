Игорь Басинский о Кубке Беларуси по пулевой стрельбе: это был отборочный старт на ЧЕ, который должен был состояться в Финляндии

Игорь Басинский, главный тренер сборной Беларуси по пулевой стрельбе:

Это был отборочный старт на чемпионат Европы, который должен был состояться с 26 февраля по 8 марта в Финляндии, но поскольку финны отказались, то его переносит ESC (Европейская конфедерация) на май, будет вместе с чемпионатом Европы по стрельбе из малокалиберного оружия. Все равно этот отбор будет засчитан к Кубку мира, который будет в Индии. Пока еще не отменили его, должен состояться в марте, с 18-го до 29-е.