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Гандбол. Определились соперники сборной Беларуси по основному раунду чемпионата мира

19 января 2021 17:27
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Новости Беларуси. Стали известны все соперники сборной Беларуси по основному раунду чемпионата мира по гандболу-2021, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Гандбол. Определились соперники сборной Беларуси по основному раунду чемпионата мира-1

Так, нашим спортсменам предстоит сыграть с командами Швеции (4 очка за предварительный этап), Федерации гандбола России (3 очка), сборной Египта (2 балла) и Северной Македонией (0 очков). Согласно регламенту, команды с двух первых строчек таблицы группы выйдут в четвертьфиналы, третья будет играть матч за девятое место.  

Напомним, наша сборная в предварительном раунде разошлась миром с россиянами, победила Южную Корею и проиграла Словении. Следующая встреча у белорусов запланирована со Швецией 20 января.  

# Гандбол # Фотофакт

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