Игорь Акинфеев и Жерар Пике попали в сборную игроков, проваливших выступление на ЧМ-2014

Новости России. Российский вратарь Игорь Акинфеев попал в символическую сборную игроков, проваливших выступление на ЧМ-2014 в Бразилии. Команду худших футболистов составило итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

La Gazzetta dello Sport назвало Акинфеева «катастрофой команды Капелло».

Итальянские журналисты отметили «чудовищный ляп» российского вратаря в матче с Южной Кореей и «безобразную игру» во время матча с Алжиром.

Кроме Игоря Акинфеева, в сборную худших футболистов попали португальцы Жоау Перейра и Пепе, испанцы Жерар Пике и Жорди Альба, полузащитники Салли Мунтари и Кевин-Принс Боатенг из Ганы, англичанин Стивен Джеррард, итальянцы Антонио Кассано и Марио Балотелли.