«Идет серьезное количество заявок»: продолжается конкурс на разработку талисмана II Европейских игр

Новости Беларуси. Продолжается объявленный Национальным олимпийским комитетом открытый конкурс на разработку талисмана II Европейских игр. Они пройдут в Минске в 2019 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Проявить фантазию и предложить НОКу свой вариант может кто угодно до середины ноября. Концепция должна включать идею, изображение и имя талисмана.