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Молодежная сборная Беларуси по футболу готовится к домашнему матчу с Грецией

30 августа 2017 18:32
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Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по футболу 31 августа сыграет на выезде против команды Люксембурга в отборе к чемпионату мира. Впрочем, большого турнирного значения этот матч уже не имеет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А 1 сентября на городском стадионе Борисова парни из нашей «молодежки», у руля которой стоит Людас Румбутис, встретятся со сверстниками из Греции. Речь идет о квалификации чемпионата Европы U-21. Учитывая, что отбор находится в начальной стадии, битва обещает быть принципиальной.

В июне белорусы открывали квалификацию поединком с «молодежкой» Сан-Марино и взяли верх – 1:0. А вот для греков матч в Борисове будет дебютным. Людас Румбутис поделился мнением о готовности нашей команды к ответственной дуэли.

Молодежная сборная Беларуси по футболу готовится к домашнему матчу с Грецией-1

Людас Румбутис, главный тренер молодежной сборной Беларуси по футболу:
Что касается Греции, мы уже разобрали две игры. Мы имеем полную информацию. Об этой команде. И с надеждой смотрим на эту игру, но и с опасением, потому что команда очень интересная, очень добротная, которая применяет все те новшества, требования, которые предъявляет современный футбол. Это и высокий прессинг, и быстрый переход из обороны в атаку, и из атаки в оборону. И очень хорошее исполнительское мастерство у этих игроков. Там два крайних защитника в своей карьере забили на двоих порядка 10 голов.

# Футбол Беларуси # Людас Румбутис

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