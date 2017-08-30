Молодежная сборная Беларуси по футболу готовится к домашнему матчу с Грецией

Новости Беларуси. Национальная сборная Беларуси по футболу 31 августа сыграет на выезде против команды Люксембурга в отборе к чемпионату мира. Впрочем, большого турнирного значения этот матч уже не имеет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А 1 сентября на городском стадионе Борисова парни из нашей «молодежки», у руля которой стоит Людас Румбутис, встретятся со сверстниками из Греции. Речь идет о квалификации чемпионата Европы U-21. Учитывая, что отбор находится в начальной стадии, битва обещает быть принципиальной.

В июне белорусы открывали квалификацию поединком с «молодежкой» Сан-Марино и взяли верх – 1:0. А вот для греков матч в Борисове будет дебютным. Людас Румбутис поделился мнением о готовности нашей команды к ответственной дуэли.