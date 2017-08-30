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БГК имени Мешкова в драматичной борьбе уступил «Татрану» в первом туре SEHA-лиги

30 августа 2017 18:22
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Новости Беларуси. Гандболисты брестского БГК имени Мешкова этим вечером провели первый официальный поединок нового сезона. В стартовом туре SEHA-лиги клуб с берегов Буга встречался в гостях со словацким «Татраном», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БГК имени Мешкова в драматичной борьбе уступил «Татрану» в первом туре SEHA-лиги-1

Ни одной из команд на протяжении игрового времени не удавалось уйти в солидный отрыв, и самым справедливым результатом, пожалуй, была бы ничья. Но на последней минуте хозяева забросили победный мяч, и БГК не смог на него ответить – 24:23 в пользу «Татрана».

# Гандбол

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