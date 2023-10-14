Художественная гимнастика. На турнире на призы Марины Лобач стали известны победительницы в многоборье

Новости Беларуси. В столичном Дворце художественной гимнастики продолжается Международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач. Отметим, они проводятся в юбилейный, 20-й раз, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие спортсменки из Беларуси, России, Казахстана, Армении и Объединенных Арабских Эмиратов.
14 октября стали известны победительницы в многоборье. Белоруска Николь Леута завоевала золото среди юниорок, причем с приличным отрывом от конкуренток. Анастасия Жуковец заняла второе место. Представительница Армении Милена Асриян стала обладательницей бронзы. У взрослых не было равных Алине Горносько, серебро – у Дарьи Веренич, бронзовая медаль – у россиянки Ульяны Травкиной.