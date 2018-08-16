«Хрустальная роза» в командном многоборье досталась команде России

Все девушки, которые прибыли в Минск, уже квалифицировались на III летние Юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Аргентине с 2 по 18 октября. И нет сомнения, что для них белорусский турнир не только борьба за награды, но и последняя репетиция перед главными играми четырехлетия. Беларусь представлена сразу тремя командами, всего от нашей страны выступят 9 спортсменок. В стартовый день девочки определяли сильнейших в командном многоборье и в индивидуальном турнире.

Новости Беларуси. Юниорский международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная роза» собрал в стенах нового столичного Дворца гимнастики сильнейших юных граций из 14 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Я жду стабильности. Это главная задача, потому что все они способные, много умеют. Но не только наши. Такие правила пришли, которые до совершенства довести практически невозможно.

Победителем в командном многоборье стали россиянки, вторая позиция у сборной Беларуси, замкнула тройку сильнейших команда Израиля. Что же касается индивидуального турнира, то второе место здесь завоевала Яна Стриго. В четверг спортсменки оспорят награды в отдельных видах программы.