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На зимней Олимпиаде атлетам разрешили снимать маски во время вручения им медалей. Почему принято это решение?

29 января 2022 12:12
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Международный олимпийский комитет, а также организаторы зимней Олимпиады в Пекине разрешили атлетам снимать маски во время вручения им медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобное решение представители МОК приняли для того, чтобы олимпийцы могли в полной мере продемонстрировать свои эмоции, испытываемые от получения наград.  

На зимней Олимпиаде атлетам разрешили снимать маски во время вручения им медалей. Почему принято это решение?-1

Стоит отметить, организаторы сделали все, чтобы не допустить всплеска COVID-19 на Играх, на которые приедут тысячи человек со всего мира. Вакцинированные участники сразу после прибытия попадут в так называемый «пузырь», внутри которого они будут свободно перемещаться. Это стадионы, Олимпийская деревня, рестораны и церемонии открытия и закрытия Игр.  

На зимней Олимпиаде атлетам разрешили снимать маски во время вручения им медалей. Почему принято это решение?-4

МОК заявил, что все отечественные и иностранные участники, а также персонал будут проходить ежедневное тестирование.  

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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