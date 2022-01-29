На зимней Олимпиаде атлетам разрешили снимать маски во время вручения им медалей. Почему принято это решение?

Международный олимпийский комитет, а также организаторы зимней Олимпиады в Пекине разрешили атлетам снимать маски во время вручения им медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобное решение представители МОК приняли для того, чтобы олимпийцы могли в полной мере продемонстрировать свои эмоции, испытываемые от получения наград.

Стоит отметить, организаторы сделали все, чтобы не допустить всплеска COVID-19 на Играх, на которые приедут тысячи человек со всего мира. Вакцинированные участники сразу после прибытия попадут в так называемый «пузырь», внутри которого они будут свободно перемещаться. Это стадионы, Олимпийская деревня, рестораны и церемонии открытия и закрытия Игр.