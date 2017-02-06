Хоккейный клуб «Динамо-Минск» стал «Брэндом года» Республики Беларусь

Закончилось Национальное личное исследование потребительских знаний брендов и предпочтений в рамках конкурса «Брэнд года-2016», которое проходило в Беларуси в октябре и ноябре. 27 января состоялась Заключительная церемония награждения. В номинации «Лучший спортивный клуб» одержал победу хоккейный клуб «Динамо-Минск».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Начальник отдела торговли, управления маркетинга и коммерческой деятельности «Динамо-Минск» – Артем Васильев и начальник пресс-службы хоккейного клуба «Динамо-Минск» – Роман Стронгин.