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Хоккейный клуб «Динамо-Минск» стал «Брэндом года» Республики Беларусь

06 февраля 2017 07:42
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Закончилось Национальное личное исследование потребительских знаний брендов и предпочтений в рамках конкурса «Брэнд года-2016», которое проходило в Беларуси в октябре и ноябре. 27 января состоялась Заключительная церемония награждения. В номинации «Лучший спортивный клуб» одержал победу хоккейный клуб «Динамо-Минск».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ –Начальник отдела торговли, управления маркетинга и коммерческой деятельности «Динамо-Минск» – Артем Васильев и начальник пресс-службы хоккейного клуба «Динамо-Минск» – Роман Стронгин.

# ХК Динамо-Минск

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