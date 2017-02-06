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ХК «Динамо-Минск» досрочно вышел в плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2016-17

06 февраля 2017 05:53
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Новости Беларуси. Хоккеисты «Динамо» накануне завершили последнюю выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ. Из Ханты-Мансийска «зубры» привезли не просто победу над местной «Югрой», а долгожданную путевку в плей-офф.

События во вчерашнем сражении развивались по замысловатому сценарию. Сибиряки отметились сверхбыстрым голом уже на 14-й секунде. Ближе ко второму перерыву динамовцы восстановили паритет. Это сделал Роб Клинкхаммер, который реализовал большинство. А в дебюте третьего отрезка белорусский клуб захватил лидерство после шайбы Дмитрия Коробова.

Однако «Югра» сдаваться не собиралась, и перевела матч в овертайм. Он заметных событий в себя не вместил, и все решилось в серии буллитов. Хозяева смазали обе свои попытки, а вот «зубры» были точны в двух случаях из трех, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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