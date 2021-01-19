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Хоккейное минское «Динамо» в гостях обыграло «Сочи»

19 января 2021 21:09
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» завершило выездной мини-тур из двух матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 января в очередной встрече регулярки КХЛ минчане гостили у ХК «Сочи».

Перед игрой «леопарды» располагались на 10-й строчке в Западной конференции, у «зубров» же было почти вдвое больше очков и шестая позиция. Однако не следовало забывать, что «Сочи» – один из самых неудобных соперников для белорусского клуба. Предыдущие встречи с южанами в этом сезоне были для минчан тяжелыми: одно поражение и одна победа в овертайме.

Хоккейное минское «Динамо» в гостях обыграло «Сочи»-1

В преддверии этого матча проблем хватало у обоих клубов: из-за травм «бело-синие» не могли рассчитывать на Козуна, Спунера, Менелла и Буйницкого, а сочинцы подошли к поединку, имея шестиматчевую серию поражений.

К счастью, отсутствие лидеров не помешало «зубрам» победить. Таким образом, минчане возвращаются домой с двумя победами в двух матчах.

Хоккейное минское «Динамо» в гостях обыграло «Сочи»-4

Следующий матч парни Вудкрофта проведут уже на следующей неделе, 25 января наши примут «Северсталь».

# Хоккей Беларуси # Брэндон Козун # Райан Спунер # Дмитрий Буйницкий # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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