Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

Новости Беларуси. Большой хоккей на малой родине Президента. Команда главы государства почти с двойным перевесом одержала победу над сборной Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта встреча стала второй игрой XII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей На льду среди игроков и Александр Лукашенко. На счету Президента – четыре результативные передачи. Часто во время игры на площадке одновременно оказывались Александр и Николай Лукашенко. А в третьем периоде с передачи Николая Лукашенко и Андрея Асташевича шайбу забросил Президент.

А вот первым счет игры открыл Николай Лукашенко. Младший сын главы государства шайбу в ворота соперников забросил на седьмой минуте первого периода. В личном зачете Николая Лукашенко несколько очков, и по итогам матча он стал лучшим игроком команды Президента. Первый период закончился со счетом 4:0 в пользу команды Президента, а во втором могилевчане размочили счет уже на шестой минуте и смогли забросить еще две шайбы. Третий период оказался еще более напряженным. Результат – 14:8 в пользу дружины главы государства.

Андрей Башко, защитник хоккейной команды Президента:

Уровень команд заметно подрос, и всё сложнее и сложнее становится бороться с соперниками. Но это лишь подстегивает нас и способствует красивому, качественному, зрелищному хоккею.

Дмитрий Филиппович, вратарь хоккейной команды Президента:

Очень нравится арена. Классная коробка хоккейная сама, хорошая атмосфера. Очень нравится! Этот субботний день удался и для зрителей турнира. Игра получилась зрелищной. Болельщикам было сложно определиться с предпочтениями. С одной стороны – сборная областного центра, с другой – команда Президента, да еще и земляка. Трибуны полностью были заполнены. И если по размерам ледовая площадка уступает столичным аренам, то по накалу эмоций – нет. Болельщики:

Интересно очень, я люблю хоккей. Мне нравится!

То, что видишь по телевизору, – это одно. А когда есть вот эта атмосфера – можешь непосредственно почувствовать захватывающий дух – просто здорово!

Мне очень всё нравится. Организовано великолепно, на высоком, хорошем уровне.