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Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей

03 ноября 2018 14:22
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Новости Беларуси. Большой хоккей на малой родине Президента. Команда главы государства почти с двойным перевесом одержала победу над сборной Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-1

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-3

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-5

Эта встреча стала второй игрой XII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

Команда Президента Беларуси одержала победу над хоккеистами Минской области в XII Республиканских соревнованиях среди любителей

На льду среди игроков и Александр Лукашенко. На счету Президента – четыре результативные передачи. Часто во время игры на площадке одновременно оказывались Александр и Николай Лукашенко. А в третьем периоде с передачи Николая Лукашенко и Андрея Асташевича шайбу забросил Президент.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-8

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-10

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-12

А вот первым счет игры открыл Николай Лукашенко. Младший сын главы государства шайбу в ворота соперников забросил на седьмой минуте первого периода. В личном зачете Николая Лукашенко несколько очков, и по итогам матча он стал лучшим игроком команды Президента.

Первый период закончился со счетом 4:0 в пользу команды Президента, а во втором могилевчане размочили счет уже на шестой минуте и смогли забросить еще две шайбы. Третий период оказался еще более напряженным. Результат – 14:8 в пользу дружины главы государства.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-15

Андрей Башко, защитник хоккейной команды Президента:
Уровень команд заметно подрос, и всё сложнее и сложнее становится бороться с соперниками. Но это лишь подстегивает нас и способствует красивому, качественному, зрелищному хоккею.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-18

Дмитрий Филиппович, вратарь хоккейной команды Президента:
Очень нравится арена. Классная коробка хоккейная сама, хорошая атмосфера. Очень нравится!

Этот субботний день удался и для зрителей турнира. Игра получилась зрелищной. Болельщикам было сложно определиться с предпочтениями. С одной стороны – сборная областного центра, с другой – команда Президента, да еще и земляка. Трибуны полностью были заполнены. И если по размерам ледовая площадка уступает столичным аренам, то по накалу эмоций – нет.

Болельщики:

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-21

Интересно очень, я люблю хоккей. Мне нравится!

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-24

То, что видишь по телевизору, – это одно. А когда есть вот эта атмосфера – можешь непосредственно почувствовать захватывающий дух – просто здорово!

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-27

Мне очень всё нравится. Организовано великолепно, на высоком, хорошем уровне.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-30

Болеем за хороший хоккей!

Отметим, ледовая арена в Шклове появилась два года назад. Тогда сразу после торжественного открытия команда Президента тоже встречалась со сборной Могилевской области.

Кроме самой ледовой площадки, здесь работают тренажерный, залы силовой подготовки, хореографии. Рядом – 2-километровая лыжероллерная трасса. Арена популярна: сегодня она центр активной жизни региона. Здесь тренируется местная команда конькобежцев, юношеская хоккейная дружина областного центра, организованы семейные катания.

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-33

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-35

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-37

Хоккейная команда Президента победила сборную Могилёвской области на турнире среди любителей-39

# Хоккей Беларуси # Андрей Башко # Дмитрий Филиппович # Фотофакт

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