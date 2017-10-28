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Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла сборную Витебской области со счетом 6:0

28 октября 2017 14:48
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Новости Беларуси. Второй тур республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба прошел в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла сборную Витебской области со счетом 6:0-1

Болельщики за лето уже успели соскучиться по жарким ледовым баталиям. Одиннадцатый турнир, обещают организаторы, будет ярким и насыщенным. Интерактив для болельщиков в социальных сетях – первое новшество.

Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла сборную Витебской области со счетом 6:0-3

Дмитрий Мелешко, игрок хоккейной команды Президента Республики Беларусь:
Все новое. Новые впечатления. Новые, возможно, скорости. Все новое.Но партнеры, в принципе, те же, что и раньше играли. Я думаю, это больше для зрителей. Хоккей сам для зрителей. А тем более, в этой лиге, я думаю, мы должны порадовать болельщиков.

Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла сборную Витебской области со счетом 6:0-5

Василий Гамзюк, игрок хоккейной сборной Витебской области:
Очень тяжело играть против таких мастеров. У нас тут некоторые люди вообще хоккеем не занимались – настоящие любители. Против таких как Колюжный, Михалев, нам тяжело. Но пока есть силы – бьемся. 

Хоккейная команда Президента Беларуси обыграла сборную Витебской области со счетом 6:0-7

Турнир продлится до марта. 6 команд сыграют между собой и 4 лучшие попадут в полуфинал. Следующие игры намечены на 11 ноября – между собой сыграют регионы. 16 декабря на «Чижовка-арене» встретятся команда Президента и сборная Гомельской области.

# Фотофакт # Хоккей # Дмитрий Мелешко # Василий Гамзюк

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