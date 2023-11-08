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Хоккей. «Витебск» сравнялся с «Шахтёром» по очкам в ЧБ

08 ноября 2023 12:15
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«Витебск» сравнялся с «Шахтером» по очкам в чемпионате Беларуси по хоккею. Это стало возможным благодаря виктории северян над Гомелем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Витебск» сравнялся с «Шахтёром» по очкам в ЧБ-1

Дуэль второй и третьей команд экстралиги получилась упорной. Хозяева дважды выходили вперед, но подопечные Сергея Стася каждый раз отыгрывались. Причем во второй раз удалось сравнять цифры на табло менее чем за минуту до финальной сирены.

Противостояние перетекло в овертайм, в котором зрители голов не дождались. В буллитной серии точнее оказался «Витебск». Также нужно отметить, что «Гомель» не реализовал ни одной своей попытки. На данный момент «Шахтер» и «Витебск» имеют по 40 очков. Третьим идет «Гомель» с 32 пунктами.

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась # Фотофакт

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