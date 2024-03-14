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Солигорский «Шахтёр» близок к полуфиналу Кубка Президента

14 марта 2024 12:35
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Солигорский «Шахтер» близок к полуфиналу Кубка Президента. «Горняки» переиграли «Химик» и в третьем матче первого раунда плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» близок к полуфиналу Кубка Президента-1

На сей раз на его территории. Соперники выдали огненный первый период, забросив на двоих пять шайб. Точнее, был победитель регулярного сезона. Результат – 4:1. После этого цифры на табло не менялись. Таким образом, счет в серии стал 3:0 в пользу «Шахтера». Во второй паре четвертьфиналистов «Гомель» при родных болельщиках сломил сопротивление «Немана» – 3:1 и вышел вперед в серии – 2:1.

# Хоккей Беларуси

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