Солигорский «Шахтёр» близок к полуфиналу Кубка Президента

На сей раз на его территории. Соперники выдали огненный первый период, забросив на двоих пять шайб. Точнее, был победитель регулярного сезона. Результат – 4:1. После этого цифры на табло не менялись. Таким образом, счет в серии стал 3:0 в пользу «Шахтера». Во второй паре четвертьфиналистов «Гомель» при родных болельщиках сломил сопротивление «Немана» – 3:1 и вышел вперед в серии – 2:1.