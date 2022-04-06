Хоккей. НХЛ. Егор Шарангович забросил 20-ю шайбу за сезон в составе «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» на домашней площадке проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственную шайбу в составе «Девилз» забросил Егор Шарангович.

Форвард на 7-й минуте матча исполнил перехват и поразил ворота соперника. Нынешний гол стал рекордным, 20-м в сезоне. Спустя 3 минуты белорус вновь был в эпицентре внимания. Он заступился за партнера и начал потасовку. Судьи бойцовские качества оценили удалением до конца противостояния.