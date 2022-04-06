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Хоккей. НХЛ. Егор Шарангович забросил 20-ю шайбу за сезон в составе «Нью-Джерси»

06 апреля 2022 11:18
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» на домашней площадке проиграл «Рейнджерс» со счетом 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Единственную шайбу в составе «Девилз» забросил Егор Шарангович.

Хоккей. НХЛ. Егор Шарангович забросил 20-ю шайбу за сезон в составе «Нью-Джерси»-1

Форвард на 7-й минуте матча исполнил перехват и поразил ворота соперника.

Нынешний гол стал рекордным, 20-м в сезоне.

Спустя 3 минуты белорус вновь был в эпицентре внимания. Он заступился за партнера и начал потасовку. Судьи бойцовские качества оценили удалением до конца противостояния.

Хоккей. НХЛ. Егор Шарангович забросил 20-ю шайбу за сезон в составе «Нью-Джерси»-4

Таким образом, у Шаранговича 2 минуты 6 секунд игрового времени, за которые он исполнил один бросок по воротам и совершил один перехват.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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