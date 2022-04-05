Прямой эфир

Хоккей. «Юность» вышла в финал Кубка Президента, обыграв «Неман»

05 апреля 2022 19:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Юность» – первый финалист Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 апреля в шестом поединке полуфинального раунда был обыгран «Неман». Счет в серии стал 4:2 в пользу подопечных Евгения Есаулова.

Хоккей. «Юность» вышла в финал Кубка Президента, обыграв «Неман»-1

Противостояние проходило в Гродно. Минчане ярко начали матч, поразив ворота хозяев уже на 3-й минуте. По ходу первого периода у них получилось отличиться еще дважды. Гродненцы без ответа не остались и забросили шайбу «в раздевалку». Во второй 20-минутке им удалось минимально сократить цифры на табло.

Окончательный счет матча – 2:3 в пользу команды «Юность».

Хоккей. «Юность» вышла в финал Кубка Президента, обыграв «Неман»-4

6 апреля борьбу продолжат «Шахтер» и «Металлург».

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Женский баскетбол. «Олимпия» обыграла «Цмоки-Минск» и вышла в финал ЧБ
05 апреля 2022 19:41

Женский баскетбол. «Олимпия» обыграла «Цмоки-Минск» и вышла в финал ЧБ

«Минчанка» смогла прервать серию из 10 поражений в волейбольной Суперлиге
05 апреля 2022 19:32

«Минчанка» смогла прервать серию из 10 поражений в волейбольной Суперлиге

«Достаточно сильные игроки». Тренер юниорской сборной по волейболу о подготовке к матчу с Россией
05 апреля 2022 19:24

«Достаточно сильные игроки». Тренер юниорской сборной по волейболу о подготовке к матчу с Россией