Хоккей. «Юность» вышла в финал Кубка Президента, обыграв «Неман»

Новости Беларуси. «Юность» – первый финалист Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 5 апреля в шестом поединке полуфинального раунда был обыгран «Неман». Счет в серии стал 4:2 в пользу подопечных Евгения Есаулова.

Противостояние проходило в Гродно. Минчане ярко начали матч, поразив ворота хозяев уже на 3-й минуте. По ходу первого периода у них получилось отличиться еще дважды. Гродненцы без ответа не остались и забросили шайбу «в раздевалку». Во второй 20-минутке им удалось минимально сократить цифры на табло.