Женский баскетбол. «Олимпия» обыграла «Цмоки-Минск» и вышла в финал ЧБ

Новости Беларуси. Определился второй финалист чемпионата Беларуси по баскетболу среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Им стала «Олимпия».

5 апреля в пятом матче полуфинальной серии девушки из Гродно дома уверенно обыграли «Цмоки-Минск» со счетом 74:55. Эта победа позволила им выйти в решающий раунд, где их уже ждет «Горизонт» из Минска, который ранее в полуфинальной серии оказался сильнее «Виктории».