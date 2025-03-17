Хоккей. «Гомель» вырвал победу у «Металлурга» в 5-м матче четвертьфинальной серии Кубка Президента

«Гомель» вырвал победу у «Металлурга» в 5-м матче четвертьфинальной серии Кубка Президента, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Соперники в первую очередь сосредоточились на оборонительных действиях. Хоккей в их исполнении не изобиловал опасными моментами. Отведенные регламентом 60 минут завершились при стартовых нулях. В самом конце первого овертайма Кунишников удачно сыграл на подставлении и принес трудовую победу «Гомелю» – 1:0. Счет в серии стал 3:2 в пользу «рысей». Шестая встреча состоится в Жлобине 18 марта.