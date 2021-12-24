Хоккей. «Динамо-Минск» в упорной борьбе вырвало победу у пекинского «Куньлуня»

Новости Беларуси. «Динамо» провело третий матч своей очередной выездной серии. В этот раз противостояли подопечным Крэйга Вудкрофта хоккеисты пекинского «Куньлуня», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши парни продолжают бороться за плей-офф, поэтому 24 декабря им нужна была только виктория. Тем более соперник, согласно статистике, к этому располагал. «Зубры» открыли счет уже на экваторе первого периода. Дальше шанс удвоить отрыв был у Стремвалля, но он отвратительно исполнил буллит.