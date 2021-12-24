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ЧБ по хоккею. «Юность» обыграла «Химик», а «Шахтёр» уступил «Витебску». Полные итоги дня

24 декабря 2021 19:53
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Новости Беларуси. В погоне за рекордом сезона. В чемпионате Беларуси по хоккею прошли 24 декабря три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наибольший интерес представляет поединок в Новополоцке.  

ЧБ по хоккею. «Юность» обыграла «Химик», а «Шахтёр» уступил «Витебску». Полные итоги дня-1

И дело не только в участии в нем лидера экстралиги «Юности». А в достижении, которое подопечные Есаулова могли установить. Минчане победили, это их 8-я виктория подряд. Такую отметку никому из участников турнира перешагнуть в этом сезоне еще не удавалось. А во встречах с «химиками» столичные хоккеисты обычно сильны. В активе хозяев еще и два поражения подряд. Так что шансы на рекорд были. И очень хорошие.  

Итоговые результаты следующие: «Химик» – «Юность» 1:3, «Локомотив» – «Динамо МЛ» 4:2, «Витебск» – «Шахтер» 2:1.  

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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