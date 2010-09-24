Хоккей. «Динамо» (Минск) потерпело крупное поражение от «Нефтехимика» (Нижнекамск) – 1:6

На льду «Минск-арены» подопечные Марека Сикоры оказались значительно слабее гостей. Свою единственную шайбу минчане сумели забросить только в середине второго периода при счёте 0:5. Она на счету Дмитрия Мелешко. Тем не менее, динамовцы с 14 набранными очками по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, на очко опережая московских одноклубников. Свой следующий матч минчане проведут 25 сентября. На домашнем льду они примут «Автомобилист» из Екатеринбурга.