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Поступили в продажу билеты на футбольный матч «БАТЭ» (Борисов) – «АЗ» (Алкмаар)

24 сентября 2010 08:20
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Матч состоится 30 сентября на минском стадионе «Динамо».

Купить заветные квитки на второй матч Лиги Европы с участием БАТЭ можно уже с 10.00 до 19.00 на стадионе «Динамо» и с 10.00 до 18.00 – на борисовском городском стадионе. Стоимость, в зависимости от сектора, составит от 10 до 30 тысяч.

Виктор Ходасевич, заместитель генерального директора ФК «БАТЭ» по маркетингу и связям с общественностью:
Предстоящий матч очень важен для нас, ведь это первый домашний поединок. Он очень сильно может повлиять на расклад команд в группе. Поэтому нам очень важна поддержка наших болельщиков.

# ФК БАТЭ

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