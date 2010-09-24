Поступили в продажу билеты на футбольный матч «БАТЭ» (Борисов) – «АЗ» (Алкмаар)

Матч состоится 30 сентября на минском стадионе «Динамо».

Купить заветные квитки на второй матч Лиги Европы с участием БАТЭ можно уже с 10.00 до 19.00 на стадионе «Динамо» и с 10.00 до 18.00 – на борисовском городском стадионе. Стоимость, в зависимости от сектора, составит от 10 до 30 тысяч.

Виктор Ходасевич, заместитель генерального директора ФК «БАТЭ» по маркетингу и связям с общественностью:

Предстоящий матч очень важен для нас, ведь это первый домашний поединок. Он очень сильно может повлиять на расклад команд в группе. Поэтому нам очень важна поддержка наших болельщиков.