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Тяжелая атлетика. На чемпионате мира белорусская штангиста Ирина Кулеша заняла четвертое место

24 сентября 2010 14:36
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На чемпионате мира по тяжёлой атлетике, который в эти дни принимает турецкая Анталья, были разыграны медали в весовой категории до 75 килограммов у женщин. По сумме двух упражнений наша спортсменка показала результат 255 килограммов и стала четвертой в итоговом протоколе, уступив чемпионке, Светлане Подобедовой из Казахстана, сразу 40 килограммов. Еще одна белорусская спортсменка Юлия Новакович заняла в этой весовой категории десятое место.

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