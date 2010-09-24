Тяжелая атлетика. На чемпионате мира белорусская штангиста Ирина Кулеша заняла четвертое место

На чемпионате мира по тяжёлой атлетике, который в эти дни принимает турецкая Анталья, были разыграны медали в весовой категории до 75 килограммов у женщин. По сумме двух упражнений наша спортсменка показала результат 255 килограммов и стала четвертой в итоговом протоколе, уступив чемпионке, Светлане Подобедовой из Казахстана, сразу 40 килограммов. Еще одна белорусская спортсменка Юлия Новакович заняла в этой весовой категории десятое место.