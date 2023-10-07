ЧБ по футболу. Итоги первых матчей 24-го тура

Новости Беларуси. Матчем между «Слуцком» и «Славией» стартовал 24-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Единственный мяч на 66-й минуте забил полузащитник «Слуцка» Илья Дубинец, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, мозырская дружина потерпела первое поражение в пяти последних матчах и осталась на четвертом месте в таблице. У «сахарных» первая победа в семи играх и восьмая строчка. Во втором матче солигорский «Шахтер» выиграл у себя дома футболистов «Сморгони» с результатом 2:0.