Волейбольная «Минчанка» уступила «Енисею» в российской Суперлиге

Волейбольная «Минчанка» похвастаться результатами не может. В очередном матче российской Суперлиги наши девушки на домашней площадке смогли навязать соперницам из «Енисея» борьбу, но на большее их не хватило, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет белоруски уступили, однако реабилитировались во втором. В третьей партии «минчанки» и вовсе сломили сопротивление россиянок. Однако гостьи сдаваться не собирались. И вновь включились в противостояние, переведя его на тай-брейк, где приезжие волейболистки все же были сильнее. Счет по партиям – 25:22, 21:25, 16:25, 25:20, 15:6 в пользу «Енисея». Следующий матч «Минчанка» проведет на выезде. 25 ноября сыграем против «Липецка».