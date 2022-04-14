Хоккей. Белорус Максим Сушко – первая звезда матча против команды Протаса

Решающую шайбу забросил наш форвард. Он же был признан первой звездой матча. Также он нанес один бросок и заработал +1. Всего в послужном списке Сушко уже 16 бомбардирских баллов. Был заметен на ледовой площадке и Протас. В активе белоруса голевая передача и 2 броска, а коэффициент полезности составил +1.