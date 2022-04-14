Прямой эфир

Хоккей. Белорус Максим Сушко – первая звезда матча против команды Протаса

14 апреля 2022 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусское дерби в Американской хоккейной лиге. За океаном «Лихай Вэлли» Максима Сушко одолел «Херши» Алексея Протаса – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Белорус Максим Сушко – первая звезда матча против команды Протаса-1

Решающую шайбу забросил наш форвард. Он же был признан первой звездой матча. Также он нанес один бросок и заработал +1. Всего в послужном списке Сушко уже 16 бомбардирских баллов. Был заметен на ледовой площадке и Протас. В активе белоруса голевая передача и 2 броска, а коэффициент полезности составил +1.

# Хоккей # Максим Сушко # Алексей Протас # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главный тренер ВК «Минчанка»: к сожалению, чемпионат Беларуси находится на очень низком уровне
14 апреля 2022 18:35

Главный тренер ВК «Минчанка»: к сожалению, чемпионат Беларуси находится на очень низком уровне

Белорусское дерби. В АХЛ встретились команды Максима Сушко и Алексея Протаса. Кто победил?
14 апреля 2022 11:35

Белорусское дерби. В АХЛ встретились команды Максима Сушко и Алексея Протаса. Кто победил?

Питерский «Зенит» обыграл минских «Цмоков» в Единой лиге ВТБ
14 апреля 2022 11:33

Питерский «Зенит» обыграл минских «Цмоков» в Единой лиге ВТБ