Минское «Динамо» одолело «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Минское «Динамо» после двухнедельной паузы возобновило матчи в регулярном чемпионате КХЛ. Во вторник наши парни дома принимали подмосковный «Витязь». И довольно успешно. Итог – победа.
Минское «Динамо» после двухнедельной паузы возобновило матчи в регулярном чемпионате КХЛ. Во вторник наши парни дома принимали подмосковный «Витязь». И довольно успешно. Итог – победа.
Напомним, у «зубров» накануне произошли значительные изменения в составе. Валентин Демченко, Егор Игнатенко, Иван Секерин и Олег Пожиган были командированы в фарм-клубы. А Виталий Пинчук выбыл как минимум на месяц из-за травмы, полученной на Кубке Первого канала. Пополнил стан «динамовцев» Даниил Липский. В первом периоде у каждой дружины имелись перспективные моменты, однако счет так и не был открыт. При этом наши парни выглядели лучше оппонентов. Появилась надежда, что дальше им удастся повысить реализацию и набрать важные очки. Итог матча – 4:1 в пользу белорусской команды.
Александр Волков, форвард минского «Динамо»:
Очень важная победа, особенно в домашнем. Давно не радовали болельщиков. Считаю, сыграл отличный матч, четыре гола забили. Хорошая атмосфера была, важно начать после паузы с побед. Все в хорошем настроении и идем дальше. У нас осталось 3-4 игры до конца года, задача – выиграть все игры, закончить год на такой положительной ноте и уже дальше двигаться.
Следующее противостояние минчане проведут 22 декабря на выезде против московского «Спартака».