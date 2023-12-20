Минское «Динамо» одолело «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Минское «Динамо» после двухнедельной паузы возобновило матчи в регулярном чемпионате КХЛ. Во вторник наши парни дома принимали подмосковный «Витязь». И довольно успешно. Итог – победа.

Напомним, у «зубров» накануне произошли значительные изменения в составе. Валентин Демченко, Егор Игнатенко, Иван Секерин и Олег Пожиган были командированы в фарм-клубы. А Виталий Пинчук выбыл как минимум на месяц из-за травмы, полученной на Кубке Первого канала. Пополнил стан «динамовцев» Даниил Липский. В первом периоде у каждой дружины имелись перспективные моменты, однако счет так и не был открыт. При этом наши парни выглядели лучше оппонентов. Появилась надежда, что дальше им удастся повысить реализацию и набрать важные очки. Итог матча – 4:1 в пользу белорусской команды.