Хоккеисты минского «Динамо» заняли 3-е место на международном турнире в Базеле

22 августа в поединке за бронзу дружина Глена Хэнлона взяла верх над чешским клубом «Били Тигжи» из Либереца – 2:1 (Риччи, 5, в большинстве, Бумедьен, 39, в большинстве – Вишек, 45). Ворота минчан в этом матче защищал Андрей Мезин.

На предварительной стадии динамовцы провели два поединка.

20 августа белорусская дружина потерпела поражение от швейцарского «Сервета» из Женевы – 3:4 (Хювенен, 16, Пелтонен, 28, в меньшинстве, Риччи, 37, в большинстве – Колник, 29, в большинстве 5 на 3, Рубен, 33, Дерунс, 44, в меньшинстве, Хоенер, 51, в большинстве). Ворота защищал Виталий Коваль.

21 августа в заключительном матче предварительного этапа минское «Динамо» взяло верх над девятым клубом второго швейцарского дивизиона «Базелем» – 4:1 (Развадовский, 16, Риччи, 23, в большинстве, Платт, 36, Хювенен, 44 – Мальгин, 26, в большинстве). Ворота защищал Андрей Мезин.

Итоговое турнирное положение в группе А: «Сервет» (Швейцария) – 6 очков (разница шайб 7-4), «Динамо» (Беларусь) – 3 (7-5), «Базель» (Швейцария) – 0 (2-7), сообщает БЕЛТА.