Анна Сола выиграла вторую медаль на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе субботы значатся гонки преследования. На дистанцию в 10 километров белоруска убежала третьей. Спортсменка допустила три ошибки на четырех огневых рубежах, но показала хорошую скорость на лыжне и в итоге завоевала бронзу. Победу одержала россиянка Анастасия Халили, которая закрыла все 20 мишеней.

В десятку лучших попали еще две представительницы нашей страны: Ирина Шаклеина стала седьмой, Динара Смольская финишировала девятой. Елена Кулак расположилась на 16-й позиции, Дарья Кудаева – 23-я.