Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Адмирал» в товарищеском матче

Столичное «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Наши парни провели товарищеский поединок против «Адмирала» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» уже в первом периоде обеспечили себе преимущество в две шайбы, вторая 20-минутка завершилась с таким же результатом, а заключительная треть осталась безголевой. Как итог – уверенные 4:0 в пользу подопечных Сергея Брылина. Дубль оформил Даниил Липский, еще по разу отличились Джош Брук и Никита Пышкайло. Шатаут за победителей оформил голкипер Евгений Прохоров.

Также по договоренности команды провели овертайм и серию послематчевых бросков. В дополнительной пятиминутке в формате 3х3 оппоненты оставили свои ворота на замке, а буллиты лучше исполнили гости. Уже на следующей неделе минчане примут участие в Кубке мэра Москвы. Новый сезон КХЛ для «Динамо» стартует 7 сентября домашним поединком против нижегородского «Торпедо».