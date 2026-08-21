Белорус Богдан Шашлыков стал серебряным призером юниорского первенства Европы по боксу

Богдан Шашлыков стал вице-чемпионом Европы по боксу среди спортсменов не старше 19 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус, выступающий в весе до 65 килограммов, на пути к титульному противостоянию одолел представителей Сербии, Турции, Ирландии и Украины. В финале противостоял земляку Яшуа Флемминг из Великобритании.

Оппоненты продемонстрировали яркую борьбу, но победителем из напряженного поединка вышел соперник. А Богдан увозит домой серебро континентального форума. Также в активе нашей команды четыре бронзовые медали.