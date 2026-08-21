Женская юниорская сборная Беларуси по волейболу вышла в плей-офф отборочного турнира на ЧЕ

Женская сборная Беларуси по волейболу, составленная из исполнительниц до 20 лет, с первого места в группе вышла в плей-офф отборочного турнира на юниорский чемпионат Европы – 2027, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче группового этапа наши девушки обыграли сверстниц из Румынии. Землячки полностью контролировали ход дуэли, владели ощутимым преимуществом в каждом из игровых отрезков и праздновали убедительную викторию в трех сетах с результатом 25:11, 25:13, 25:14.

Ранее соотечественницы были сильнее соперниц из Боснии и Герцеговины и Северной Македонии. Таким образом, в активе нашей команды максимально возможные 9 очков. 22 августа белоруски в полуфинале встретится с Сербией. Прямую путевку на континентальный форум получит только победитель квалификации. Оставшиеся квоты будут разыграны в январе.